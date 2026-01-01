سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية يبيع مئات المنتجات، أو موقعًا تجاريًا يتعامل مع مئات الآلاف من الزوار كل شهر، فإن استضافة الخادم السحابي تتمتع بقوة الحوسبة اللازمة للحفاظ على الأداء العالي ووقت التشغيل، مع سهولة الاستخدام في نفس الوقت.

كما أنها الخيار الصحيح لمطوري الويب والوكالات التي تدير عملاء ومشاريع متعددة في وقت واحد. في الواقع، تعد خطط الاستضافة السحابية من بين الخطط التي نقدمها في خدمات استضافة الوكالات.

باستخدام hPanel، يمكنك الوصول إلى حسابات عملائك من حسابك الخاص، وتنظيم المواقع الإلكترونية باستخدام علامات مخصصة، ودعوة فريقك للتعاون في المشاريع، ومراقبة كل ما يهمك: أمان الموقع والأداء والمزيد.