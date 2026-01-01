تخفيض يصل إلى 68% على

استضافة السحابة

سرعة أعلى. وموارد أوفر. دون أيّ تعقيد

ترحيل مجاني للدومين والموقع الإلكتروني احصل على مزيدٍ من الموارد حسب الحاجة عنوان IP مخصّص لتعزيز الأمان دعم العملاء 24/7
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سرعة أعلى. وموارد أوفر. دون أيّ تعقيد

بادر بتخصيص خطتك

ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة دون مخاطر.

Cloud Startup

الأمثل لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية

Startup
Professional
Enterprise

موارد

١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
2 نوى CPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
2000000 إينود (ملفات ودلائل)
100 عمال PHP
100 موقع
MAD 175.99وفِّر 68%
MAD  56.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

لـ 48 أشهر. MAD 165.99/الشهر عند التجديد

دومين مجاني لمدة سنة
SSL غير محدود
مجاني
فترة تجريبية لـ Horizons لمدة 7 أيام
مجاني
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
مجاني
استضافة مُدارة لتطبيقات ووردبريس وWooCommerce وNode.js
تم تضمين CDN
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولية 24/7
جديد
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
جاهز لتقنيات SEO من AI
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

Arthur Bourgeois مؤسس شركة Pixel Digital

"كلما سألني عملائي عن توصيات الاستضافة، أحاول دائمًا النّصح بخدمات Hostinger. لماذا؟ لأنها تقدم أسعارا مناسبة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وعملية ترحيل سهلة."

اقرأ القصة كاملة

Arthur Bourgeois

مؤسس شركة Pixel Digital | pixel-digital.fr

Owen Phillips حداد

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL في مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

اقرأ القصة كاملة

Owen Phillips

حداد | gatefootforge.co.uk

حل قوي لاحتياجات عملك

مزيد من القوة والمرونة. احصل على موارد أكثر بـ 20 ضعفًا من استضافة المواقع التقليدية. يمكنك ترقية خطتك بسهولة مع نمو عملك.
مستقرة وآمنة. ابق متصلاً بالإنترنت مع ضمان تشغيل بنسبة 99.9%. أمّن بيانات العميل من خلال النسخ الاحتياطية اليومية والحماية المعززة من هجمات DDoS.
مدارة بالكامل إعداد حساب فوري. لوحة تحكم سهلة الاستخدام. دعم من الخبراء 24/7. إدارة كل شيء كالمحترفين، دون الحاجة إلى الاستعانة بأي شخص.
حل قوي لاحتياجات عملك

Reginold

Review provider

إنهم الأفضل عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام ويملكون بالتأكيد أفضل دعم فوري مقارنة بالآخرين.

Ikram Zakori

Review provider

Hostinger هي أفضل مزود استضافة مواقع استخدمته على الإطلاق. ما يميزها هو دعم العملاء الاستثنائي.

Firstname Lastname

Review provider

لقد كان دعم عملاء Hostinger مذهلاً للغاية في كل مرة.

أدوات ووردبريس. مصممة لراحتك.

إعداد سهل وسريع. قم بتثبيت ووردبريس وWooCommerce بنقرة واحدة. ابدأ البيع في أي وقت.
تحديثات تلقائية ذكية حافظ على تشغيل موقعك وأمانه بنسخ احتياطية قبل التحديث وتعديلات الأمان. كل ذلك يتم تلقائيًا عبر نظامنا المتقدّم.
فحص التوافق. منع المشكلات الشائعة التي قد تؤدي إلى إبطاء موقعك الإلكتروني، أو التسبب في توقفه عن العمل تمامًا.
أدوات AI من ووردبريس اكتشف الأخطاء وأصلحها باستخدام أداة استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالـAI. أنشئ محتوى فريدًا باستخدام أداة إنشاء المحتوى بالـAI. والمزيد مع مجموعة أدوات الـAI الخاصة بنا.
أدوات ووردبريس. مصممة لراحتك.

أنشئ موقع ووردبريس بشكل أسرع باستخدام AI

بيانات موقعك الإلكتروني آمنة وسليمة

أمن معلومات عملائك الحساسة مع شهادات SSL مجانية.
تأكد من سريّة بياناتك الشخصية مع حماية الخصوصية WHOIS.
اكتشف الملفات الخبيثة باكرا وأزلها بسهولة باستخدام ماسح البرامج الضارة.
احمِ نفسك ضد هجمات DDoS والوصول غير المصرح به مع خوادم الأسماء المحمية من Cloudflare.
بيانات موقعك الإلكتروني آمنة وسليمة

مشاريع متعدّدة. لوحة تحكم واحدة سهلة.

راقب كل ما يهمك ويهم عملاءك: أمان الموقع، والأداء، وغيرها.
الوصول إلى حسابات عملائك وإدارتها والتعاون في إنجاز مشاريع مثيرة. كل ذلك في مكان واحد.
احصل على إشعار فوري إذا حدث خطأ، كي تتمكن من إعادة كل شيء إلى الطريق الصحيح.
أنشئ علامات مخصصة للتنظيم والبحث وتصفية محفظة موقعك الإلكتروني.
مشاريع متعدّدة. لوحة تحكم واحدة سهلة.

أداء استثنائي. مهما كان حجم العمل الذي تؤدّيه.

سواء كنت تستضيف موقعا إلكترونيا واحدا أو 100 موقع، تأكد من أنها تعمل كلّها بسلاسة مع عمال PHP كافيين واتصالات قاعدة بيانات متزامنة.
قدّم تجربة تصفح فائقة السرعة باستخدام CDN وObjectCache وخوادم الويب LiteSpeed وتخزين NVMe SSD الموجودة لدينا.
استمتع بالتحكم الفائق في الخادم، وتحسين الأمان، وزيادة قابلية تسليم البريد الإلكتروني مع عنوان IP مخصص.
أداء استثنائي. مهما كان حجم العمل الذي تؤدّيه.

البيئة المثالية لنمو أعمالك

ترحيل موقع إلكتروني مجاني وسهل

أرسل ببساطة طلب الترحيل، وسيعتني فريقنا بالباقي.
غالبًا ما يستغرق موقعك حوالي 20 دقيقة للعثور على مكانه الجديد.
انقل عدد المواقع التي تريدها مجانًا. لا داعي للقلق.
ترحيل موقع إلكتروني مجاني وسهل
Review provider

في العادة إذا انتابني الشكّ حول فعل شيء ما، فيمكنني العثور على مقال حوله في قسم دعمهم. إذا لم أجد حلًا، فبمجرد أن أدخل إلى الدردشة المباشرة، أجد شخصا ما جاهزا للمساعدة.

Review provider
Review provider

أعمل مع جميع شركات الاستضافة تقريبًا كل يوم، ولا توجد خدمة أبسط من Hostinger عندما يتعلق الأمر بإدارة الاستضافة وSSL والبريد الإلكتروني وإدارة الملفات وإدارة الدومين والعملاء.

Review provider
Review provider

ما يجعل الأمر أسهل مع Hostinger هو سهولة إعداد كل شيء وتشغيله. الاستجابات السريعة هي ما تجعل هذه المنصة مختلفة عن غيرها. كما أن الأسعار تنافسية جداً، إن لم تكن الأفضل حاليًا.

Review provider

شبكة عالمية

لدينا مراكز بيانات ومواقع شبكة توصيل المحتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم، مما يضمن لزوارك الاستمتاع بأفضل أداء ممكن أينما كانوا
أمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأوروباجنوب أفريقياآسياأستراليا
أمريكا الشماليةأمريكا الجنوبيةأوروباجنوب أفريقياآسياأستراليا

المواقع في أمريكا الشمالية

  • أريزونا
  • ماساتشوستس
  • نيويورك
أمريكا الشمالية
مراكز البيانات ومواقع CDN

انضم إلى أكثر من 4 ملايين مالك مواقع إلكترونية

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول الاستضافة السحابية

اعثر على إجابات على الأسئلة المتكررة حول خدمات استضافة المواقع السحابية.

ما هي الاستضافة السحابية؟

لماذا عليّ الحصول على خدمات الاستضافة السحابية؟

كيف يمكنني نقل مواقعي الإلكترونية إلى خطة السحابة في Hostinger؟

كم تبلغ تكلفة الاستضافة السحابية؟ ما مدى سهولة الترقية إلى خطة سحابية؟

ما الفرق بين الاستضافة السحابية والاستضافة التقليدية؟

ما الفرق بين VPS واستضافة الخادم السحابي؟

ما الفرق بين الخادم والاستضافة السحابية؟

ماذا المقصود بالدعم ذو الأولوية من الخبراء؟

كم تبلغ حدود وحدات المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) والـ Inode والقرص الصلب في خطط Hostinger؟

هل تستخدم قرص تخزين SSD لخطط الاستضافة السحابية المدارة؟

هل يمكنني تشغيل Node.js على خادمكم السحابي؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.