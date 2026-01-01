مُنشئ المواقع هو أداة تتيح لك إنشاء موقع إلكتروني بسهولة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة أو التصميم. مع محرر المواقع الإلكترونية الذي يعمل بخاصيّة السحب والإفلات والقوالب الجاهزة للاستخدام، يمكنك بناء تواجدك على الإنترنت بسرعة وبسهولة، سواء كنت بحاجة إلى مدونة أو محفظةأو متجر إلكتروني، أو ما إلى ذلك.

منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger هو حزمة كاملة تتضمن ميزة إنشاء موقع إلكتروني باستخدام AI، واسم دومين مجاني، وأدوات تسويق مدمجة. هذا يعني أنك ستتمكن من إنشاء مواقع إلكترونية دون الكثير من الجهد أو الوقت، مما يجعله خياراً مثالياً للمبتدئين أو أصحاب الأعمال الذين يرغبون في البدء على الإنترنت في وقت وجيز.