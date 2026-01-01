يمكنك شراء أسماء دومينات رخيصة مقابل MAD 9.99 فقط في Hostinger من خلال عملية بسيطة: تحقق من توفر الاسم المطلوب من خلال فاحص الدومينات لدينا، وأضفه إلى سلة التسوق، وأكمل عملية الدفع.

أثناء عملية التسجيل، عليك إدخال معلومات اتصالك. بعد ذلك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لتأكيد ملكية دومينك الجديد.

يمكنك أيضًا الحصول على اسم دومين مجاني عند شرائك لخطة استضافة مميزة أو استضافة أعمال مشتركة لمدة 12 شهرًا أو أكثر.