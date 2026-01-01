Website erstellen

und bis zu 84 % sparen

Website erstellen mit Leichtigkeit

Kostenloser Domainname
Entwerfen Sie Ihre Website mit KI
Live-Kundensupport rund um die Uhr
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Website Erstellen

Finden Sie den perfekten Website-Baukasten-Plan für Sie

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

84 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio
84 % Rabatt
Premium Website-Baukasten
Alle Grundlagen, die Sie zum Erstellen einer Website benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
1 Website erstellen
5 Webseiten
2 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Wählen Sie aus über 170 von Designern erstellten Vorlagen
E-Mail-Kampagnen mit KI in wenigen Klicks erstellen und versenden
Mit Tools für SEO, E-Mail und Marketing Ihr Unternehmen schneller skalieren
Ihre Website jederzeit mit mobiler Bearbeitung aktualisieren
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business Website-Baukasten
Wachsen Sie mit KI-Tools und E-Commerce-Funktionen
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
50 Websites erstellen
Unbegrenzte Webseiten
50 GB Speicherplatz für Ihre Dateien
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Verkaufen Sie bis zu 1000 Produkte und verwalten Sie Ihren Shop ganz einfach
Sie behalten 100 % Ihrer Gewinne – keine Transaktionsgebühren
Über 100 Zahlungsmethoden anbieten und mehr Kunden erreichen
Leistung mit Live-Analysen verfolgen
Mit Printful-Integration individuelle Merchandise-Artikel verkaufen
Inhalte mit unserem KI-Texteditor optimieren
Herausragendes Bildmaterial mit KI-Bildgenerator erstellen
Ihre Geschichte mit unserem KI-Beitragsgenerator teilen
Bilder mit KI-Produktgenerator hochladen und Beschreibungen generieren
Ihre Markenidentität schnell mit dem KI Logo Maker designen
Inhalte mit dem KI SEO-Assistenten optimieren
Verwandeln Sie Klicks in Kunden mit einem Link in der Bio

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Website in 3 einfachen Schritten erstellen

Eine Website in 3 einfachen Schritten erstellen

1. KI oder Vorlage?

Beschreiben Sie in wenigen Sätzen, was Sie brauchen, und lassen Sie die KI eine einzigartige Website für Sie erstellen - oder wählen Sie aus über 150 Design-Vorlagen.

2. Website anpassen

Behalten Sie, was Sie mögen. Was Ihnen nicht gefällt, verwerfen Sie. Verschieben Sie ganz einfach Elemente und experimentieren Sie mit verschiedenen Farbschemata und Schriftarten. Keine Programmier- oder Webdesign-Kenntnisse erforderlich.

3. Online gehen

Wählen Sie den perfekten Domainnamen für Ihr Unternehmen oder Projekt, und veröffentlichen Sie Ihre brandneue Website mit einer Leistung und Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.
Eine Website in 3 einfachen Schritten erstellen
Website erstellen mit KI-Tools

Mit KI schneller online verkaufen

Beschreiben Sie Ihren Shop und lassen Sie KI eine verkaufsstarke Storefront und Produktseiten erstellen.
Laden Sie Produktbilder hoch, um sofort Beschreibungen zu generieren und Hintergründe zu entfernen.
Verkaufen Sie bis zu 600 Produkte mit über 100 Zahlungsmethoden und ohne versteckte Transaktionsgebühren.

Wählen Sie eine Website-Vorlage, die Sie inspiriert

Profitieren Sie von 150 responsiven Design-Vorlagen, die sich für Unternehmen, Online-Shops, Portfolios, Landingpages, Blogs und vieles mehr eignen.
PortfolioUnternehmens-ShowcaseOnline-ShopBlogLink in BioAndere
PortfolioUnternehmens-ShowcaseOnline-ShopBlogLink in BioAndere
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen
Alle Portfolio-Vorlagen

Erstellen Sie eine Website auf Ihre Art

Perfektionieren Sie Ihre Website mühelos mit benutzerfreundlichen, intuitiven Anpassungs-Tools
Drag-and-Drop

Drag-and-Drop

Wählen Sie den Inhaltsblock, ziehen und legen Sie ihn einfach an der richtigen Stelle ab.

Smart-Grid-Funktion

Smart-Grid-Funktion

Bei der Feinabstimmung Ihrer Website bleibt alles perfekt ausgerichtet.

Design ändern

Design ändern

Entdecken Sie, was die Essenz Ihrer Marke oder Ihres Projekts wirklich ausmacht.

Elemente anpassen

Elemente anpassen

Ordnen Sie Elemente neu an und erstellen Sie die Website, die Sie schon immer haben wollten.

Überall bearbeiten

Überall bearbeiten

Erstellen, bearbeiten und veröffentlichen Sie Ihre Website mühelos auf dem Gerät Ihrer Wahl.

Indira Prieto Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin

Die Umsetzung meiner Vision in eine Website mit Hostinger Website-Baukasten war ein Kinderspiel, dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.

Website besuchen

Indira Prieto

Schriftkünstlerin, Illustratorin und Grafikdesignerin | indiraprietocreative.com

Machen Sie mit integriertem Marketing und SEO auf sich aufmerksam

Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach

Beschreiben Sie Ihre Idee und lassen Sie die KI versandfertige Marketing-E-Mails erstellen.

Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach

Marketingintegrationen leicht gemacht

Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Integration von Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics und mehr.
Marketingintegrationen leicht gemacht

Integrierte SEO-Tools

Optimieren Sie Ihren Shop für Suchmaschinen mit Hostingers integrierten SEO-Tools und KI SEO-Assistent.
Marketingintegrationen leicht gemacht

Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.

Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.
Erhalten Sie Google Ads-Guthaben, indem Sie innerhalb von 60 Tagen einen qualifizierenden Betrag ausgeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da

Erreichen Sie uns im Live-Chat oder per E-Mail, je nachdem, was Sie bevorzugen.
Keine frustrierenden Wartezeiten - wir antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten.
Unsere Mitarbeiter sprechen mehr als 8 Sprachen fließend, Sie können also sicher sein, dass die Kommunikation reibungslos verläuft.
Wir sind rund um die Uhr für Sie da

All-in-One-Lösung

Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihrer Website. Mit Hostingers KI Website-Baukasten ist es einfacher, als Sie denken.

Alles beginnt mit einer Website

Dies sind nur einige Beispiele für Websites, die Sie mit Hostinger Website-Baukasten erstellen, veröffentlichen und erweitern können.

Landingpages

Link in Bio

Online-Shop

Portfolios

Unternehmens-Showcase

Blogs

Restaurant

Events

Hochzeiten

Fotografie

Immobilien

KI-generierte Websites

Weitere Designs

Print-on-Demand

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zum Thema Homepage erstellen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Website erstellen.

Was ist ein Homepage-Baukasten?

Warum sollte ich eine eigene Website erstellen?

Wie erstelle ich meine eigene Webseite?

Wie viel kostet es, eine Website zu erstellen?

Wie lange dauert es, eine Website zu erstellen?

Kann ich Webseiten erstellen, ohne Programmierkenntnisse zu haben?

Was kann der Hostinger Website-Baukasten leisten?

Wie erstelle ich eine Website mit benutzerdefinierter Domain?

Ist Ihr Homepage-Baukasten gut für Kleinunternehmen?

Kann ich eine Landingpage mit einem Website-Baukasten erstellen?

Kann ich einen Online-Shop erstellen?

Bietet Hostingers Baukasten mobilfreundliche Websites an?

Wie kann ich meine neue Website SEO-freundlich gestalten?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.