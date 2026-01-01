Eine Restaurant-Website hilft Gastronomen und Köchen, mehr Kunden als nur die üblichen Stammgäste zu erreichen. Kunden können sich vor dem Besuch eines Restaurants einfach auf dessen Website informieren.

Mit Tools wie dem Hostinger Website-Baukasten ist es einfacher denn je, eine beeindruckende Restaurant-Website zu erstellen, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Programmierung oder Design haben. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Lassen Sie sich von diesen 20 besten Beispielen für Restaurant-Websites inspirieren.