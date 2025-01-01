Até 81% de desconto no
Construtor de sites para restaurantes
O site do seu restaurante, servido em minutos
Criação de sites com tecnologia de IA Suporte ao cliente ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana Nome de domínio gratuito
30 dias para pedir reembolso
Crie um site em 3 etapas fáceis
1. Escolha como criar
Deixe a IA gerar um site exclusivo para você ou selecione entre 150 modelos totalmente personalizáveis.
2. Personalize seu site
Mantenha o que você gosta e descarte o que não gosta. Ajuste elementos facilmente, experimente esquemas de cores e fontes — sem precisar de habilidades de programação ou web design.
3. Entre ao vivo
Escolha o nome de domínio perfeito para seu restaurante e lance seu novo site com desempenho e segurança confiáveis.
Crie um site mais rápido com IA
Descreva seu restaurante brevemente e deixe a IA criar o site ideal instantaneamente. Use nossas poderosas ferramentas de IA para escrever descrições de pratos de dar água na boca, obter ilustrações apetitosas e criar um logotipo memorável com total facilidade.
Escolha um modelo de site que inspire você
Aproveite 150 modelos responsivos, criados por designers, adequados para empresas, lojas de comércio eletrônico, portfólios, landing pages, blogs e muito mais.
Faça seu negócio culinário crescer
Adicione um código QR ao menu do seu restaurante para fazer pedidos sem complicações e economizar em custos de impressão.
Aumente a presença online do seu restaurante com ferramentas de SEO de IA integradas.
Conecte-se com os clientes sem esforço: adicione chat ao vivo ou formulários de solicitação para fazer reservas sem complicações.
Transformar minha visão em um site usando o Hostinger Website Builder foi muito fácil, tudo graças à sua simplicidade e velocidade.
Ganhe visibilidade com marketing e SEO integrados
Crie, envie e acompanhe campanhas de e-mail com a Hostinger Reach
Descreva sua ideia e deixe a IA criar e-mails de marketing prontos para envio.
Integrações de marketing facilitadas
Melhore suas estratégias de marketing integrando Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics e muito mais.
Ferramentas de SEO integradas
Otimize sua loja para os mecanismos de busca com as ferramentas de SEO integradas da Hostinger e o Assistente de SEO com IA.
Ofereça uma jornada mais tranquila para o cliente, permitindo contato instantâneo pelo WhatsApp.
Ganhe créditos do Google Ads fazendo uma venda qualificada em até 60 dias. Termos e Condições aplicáveis.
Estamos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana
Não sabe como encontrar determinados recursos? Peça orientação ao nosso assistente de IA. Se precisar de mais ajuda, nossos agentes de sucesso do cliente estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat ao vivo ou e-mail para suporte instantâneo.
Perguntas frequentes sobre o criador de sites de restaurantes
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre como criar um site de restaurante.