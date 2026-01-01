Gratis KI Domain-Namen-Generator
Nutzen Sie unseren kostenlosen KI Domain-Generator, um einzigartige Namen für Ihre Website oder Marke zu finden und Ihre perfekte Domain in Sekunden zu sichern.
Generieren Sie in 4 Schritten die besten Domainnamenvorschläge
1. Keywords finden
2. KI Domain-Generator für Namen nutzen
3. Domain auswählen und sofort sichern
4. Idee veröffentlichen
Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?
.com ist immer noch König
Es handelt sich um den weltweit anerkannten Standard. Sichern Sie sich immer die .com-Domain, sofern verfügbar, um das Kundenvertrauen zu maximieren und Traffic-Verluste zu minimieren.
.net und .io für Technologie
Verwenden Sie .net, wenn Ihre Marke webbasiert ist („Netzwerk“). Bei modernen Startups, Dienstleistern und Entwicklern ist hingegen .io sehr beliebt.
.org für Vertrauen
Weit verbreitet im Zusammenhang mit gemeinnützigen Organisationen, Informations- und Community-Projekten. Es vermittelt sofort Seriosität und Vertrauenswürdigkeit.
.store oder .shop
Veröffentlichen Sie Ihre E-Commerce-Website mit dem richtigen Signal. Diese Endungen zeigen Ihren Besuchern sofort, dass Sie online verkaufen.
.co und lokale TLDs
.co ist eine kurze, moderne Alternative zu .com. Mit länderspezifischen TLDs wie .us sprechen Sie gezielt ein lokales oder nationales Publikum an.
.me, .site oder .online
Ideal für die persönliche Markenbildung. Nutzen Sie diese, um ein Portfolio, eine Berater-Website oder eine flexible Online-Präsenz aufzubauen.
Alles, was Sie brauchen – ohne Zusatzkosten.
Sie haben Ihren Domainnamen gesichert. Was jetzt?
Ihre Website erstellen
Erstellen Sie Ihre Website in Minuten – nicht in Tagen. Wählen Sie eine Designervorlage oder lassen Sie unseren KI-gestützten Website-Baukasten anhand einer einfachen Eingabe Ihre hochkonvertierende Website erstellen.
Ihren Hosting-Plan kaufen
Eine Domain braucht ein schnelles und sicheres Zuhause. Wählen Sie einen Webhosting-Plan mit 99,9 % Uptime und hoher Geschwindigkeit. Eine kostenlose Domain ist bei qualifizierten Jahresplänen 1 Jahr lang inklusive.
Professionelle E-Mail erhalten
Schaffen Sie sofort Vertrauen mit einer domainbasierten E-Mail-Adresse. Alle Hosting-Pläne beinhalten ein Business E-Mail-Konto, oder Sie können auf Google Workspace upgraden.
Individuelles Logo erstellen
Vervollständigen Sie Ihren Markenauftritt. Nutzen Sie unseren KI Logo-Maker, um ein einzigartiges Logo zu erstellen, das Ihre professionelle Identität gänzlich einfängt.
