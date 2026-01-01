Essayez le générateur de noms de domaine IA
Utilisez l'IA pour générer des idées de noms de domaine créatifs et percutants, et enregistrez-les instantanément. Convient aux sites web, blogs et entreprises de toutes tailles.
Générez les meilleures suggestions de noms de domaine en 4 étapes
1. Trouvez vos mots-clés
2. Utilisez le générateur d'IA pour les noms de domaine
3. Sélectionnez et sécurisez votre domaine instantanément.
4. Lancez votre idée
Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?
.com reste le roi
Il s'agit de la norme internationale. Si possible, sécurisez toujours le .com afin de maximiser la confiance des clients et de minimiser les pertes de trafic.
.net et .io pour la technologie
Utilisez .net si votre marque est axée sur le web (« réseau »). Quant à .io, il est très populaire auprès des startups, des services et des développeurs modernes.
.org pour la confiance
Largement associée aux organisations à but non lucratif, à l'information et à la vie communautaire, elle évoque immédiatement une source digne de confiance et fiable.
.store ou .shop
Lancez votre site e-commerce avec le signal adéquat. Ces extensions indiquent immédiatement aux visiteurs que vous êtes ouvert à la vente en ligne.
.co et TLD locaux
.co est une alternative courte et moderne à .com. Utilisez des extensions de domaine nationales comme .us pour cibler clairement un public local ou national.
.me, .site ou .online
Idéal pour développer votre marque personnelle. Utilisez-les pour créer un portfolio, un site web de consultant ou une présence en ligne flexible.
Tout ce dont vous avez besoin, sans frais supplémentaires.
Vous avez donc sécurisé votre nom de domaine. Quelle est la prochaine étape ?
Créez votre site web
Créez votre site web en quelques minutes, pas en quelques jours. Choisissez un modèle conçu par un designer ou laissez notre créateur de sites web IA créer votre site à fort taux de conversion à partir d'une simple instruction.
Obtenez votre forfait d'hébergement
A domain needs a fast, secure home. Choose a web hosting plan with 99.9% uptime and speed. A free domain is included for one year with eligible annual plans.
Obtenez un e-mail professionnel
Build trust instantly with a domain-based email. All hosting plans include a business email account, or you can upgrade to Google Workspace.
Générer un logo personnalisé
Complétez votre image de marque. Utilisez notre générateur de logo IA pour créer un logo unique qui définit instantanément votre identité professionnelle.
Essayez d'autres outils de domaine gratuits
Recherche de noms de domaine
Utilisez notre outil de recherche de noms de domaine pour trouver rapidement un domaine disponible. Une fois trouvé, réservez et enregistrez-le sans tarder.Vérifier la disponibilité du domaine
Trouver des extensions de domaine
Effectuez une recherche parmi toutes les extensions (TLD) pour trouver un domaine unique qui corresponde à votre vision d'entreprise.Explorez les TLD
Recherche de domaine WHOIS
Trouvez rapidement et précisément le propriétaire, le registraire et les informations d'enregistrement clés de n'importe quel domaine.Domaine de recherche
Découvrez les informations essentielles sur les noms de domaine
