Générez les meilleures suggestions de noms de domaine en 4 étapes

1. Trouvez vos mots-clés

Réfléchissez aux mots qui définissent votre marque, votre niche ou votre localisation. Un mot-clé pertinent est l'ingrédient secret d'un excellent nom de domaine.

2. Utilisez le générateur d'IA pour les noms de domaine

3. Sélectionnez et sécurisez votre domaine instantanément.

4. Lancez votre idée

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Nous ne nous contentons pas de vous aider à trouver un nom – nous vous préparons au succès :

.com reste le roi

Il s'agit de la norme internationale. Si possible, sécurisez toujours le .com afin de maximiser la confiance des clients et de minimiser les pertes de trafic.

.net et .io pour la technologie

Utilisez .net si votre marque est axée sur le web (« réseau »). Quant à .io, il est très populaire auprès des startups, des services et des développeurs modernes.

.org pour la confiance

Largement associée aux organisations à but non lucratif, à l'information et à la vie communautaire, elle évoque immédiatement une source digne de confiance et fiable.

.store ou .shop

Lancez votre site e-commerce avec le signal adéquat. Ces extensions indiquent immédiatement aux visiteurs que vous êtes ouvert à la vente en ligne.

.co et TLD locaux

.co est une alternative courte et moderne à .com. Utilisez des extensions de domaine nationales comme .us pour cibler clairement un public local ou national.

.me, .site ou .online

Idéal pour développer votre marque personnelle. Utilisez-les pour créer un portfolio, un site web de consultant ou une présence en ligne flexible.

Tout ce dont vous avez besoin, sans frais supplémentaires.

Idées de domaines alimentées par l'IA
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Domaine gratuit (avec les forfaits d'hébergement annuels)
Gestion WHOIS gratuite
Protection de la confidentialité du domaine
Inscription rapide et fiable

Vous avez donc sécurisé votre nom de domaine. Quelle est la prochaine étape ?

Voici les quatre étapes essentielles pour transformer votre nom en entreprise.
Créez votre site web

Créez votre site web

Créez votre site web en quelques minutes, pas en quelques jours. Choisissez un modèle conçu par un designer ou laissez notre créateur de sites web IA créer votre site à fort taux de conversion à partir d'une simple instruction.

Obtenez votre forfait d'hébergement

Obtenez votre forfait d'hébergement

A domain needs a fast, secure home. Choose a web hosting plan with 99.9% uptime and speed. A free domain is included for one year with eligible annual plans.

Obtenez un e-mail professionnel

Obtenez un e-mail professionnel

Build trust instantly with a domain-based email. All hosting plans include a business email account, or you can upgrade to Google Workspace.

Générer un logo personnalisé

Générer un logo personnalisé

Complétez votre image de marque. Utilisez notre générateur de logo IA pour créer un logo unique qui définit instantanément votre identité professionnelle.

Essayez d'autres outils de domaine gratuits

Recherche de noms de domaine

Utilisez notre outil de recherche de noms de domaine pour trouver rapidement un domaine disponible. Une fois trouvé, réservez et enregistrez-le sans tarder.

Vérifier la disponibilité du domaine

Trouver des extensions de domaine

Effectuez une recherche parmi toutes les extensions (TLD) pour trouver un domaine unique qui corresponde à votre vision d'entreprise.

Explorez les TLD

Recherche de domaine WHOIS

Trouvez rapidement et précisément le propriétaire, le registraire et les informations d'enregistrement clés de n'importe quel domaine.

Domaine de recherche

Découvrez les informations essentielles sur les noms de domaine

Accédez à nos tutoriels pour tout savoir sur les noms de domaine, la stratégie et les prochaines étapes.
Comment choisir un nom de domaine qui se démarque + les pièges à éviter

Comment choisir un nom de domaine qui se démarque + les pièges à éviter

En savoir plus
Combien coûte un nom de domaine en 2026 ? Et est-il possible d'en obtenir un gratuitement ?

Combien coûte un nom de domaine en 2026 ? Et est-il possible d'en obtenir un gratuitement ?

En savoir plus
J'ai acheté un nom de domaine, et maintenant ? 6 étapes à suivre après l'achat d'un nom de domaine

J'ai acheté un nom de domaine, et maintenant ? 6 étapes à suivre après l'achat d'un nom de domaine

En savoir plus

FAQ sur le générateur de noms de domaine

Consultez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un nom de domaine.

Qu'est-ce qu'un générateur de noms de domaine ?

Comment utiliser le générateur de noms de domaine ?

Comment trouver un nom de domaine accrocheur ?

En quoi le générateur de noms de sites web d'Hostinger diffère-t-il d'un outil de recherche de noms de domaine classique ?

Puis-je enregistrer un nom de domaine après l'avoir généré ?

Que se passe-t-il si le nom de domaine est déjà pris ?

