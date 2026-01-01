Nous ne nous contentons pas de vous aider à trouver un nom – nous vous préparons au succès :

.com reste le roi Il s'agit de la norme internationale. Si possible, sécurisez toujours le .com afin de maximiser la confiance des clients et de minimiser les pertes de trafic.

.net et .io pour la technologie Utilisez .net si votre marque est axée sur le web (« réseau »). Quant à .io, il est très populaire auprès des startups, des services et des développeurs modernes.

.org pour la confiance Largement associée aux organisations à but non lucratif, à l'information et à la vie communautaire, elle évoque immédiatement une source digne de confiance et fiable.

.store ou .shop Lancez votre site e-commerce avec le signal adéquat. Ces extensions indiquent immédiatement aux visiteurs que vous êtes ouvert à la vente en ligne.

.co et TLD locaux .co est une alternative courte et moderne à .com. Utilisez des extensions de domaine nationales comme .us pour cibler clairement un public local ou national.