Generador gratuito de nombres de dominio con IA
Utilice nuestro generador de nombres de dominio de IA gratuito para encontrar nombres únicos para su sitio web o marca y reclame su dominio perfecto en segundos.
Genere las mejores sugerencias de nombres de dominio en 4 pasos
1. Encuentra tus palabras clave
2. Utilice el generador de IA para nombres de dominio
3. Seleccione y proteja su dominio al instante
4. Lanza tu idea
Sea creativo con extensiones de nombres de dominio alternativas
.com sigue siendo el rey
Es el estándar mundialmente reconocido. Si está disponible, proteja siempre el dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.
.net y .io para tecnología
Usa .net si tu marca está basada en la web ("red"). Por otro lado, .io es muy popular entre startups, servicios y desarrolladores modernos.
.org para la confianza
Ampliamente asociado con organizaciones sin fines de lucro, información y comunidad. Transmite al instante una fuente confiable y fiable.
.store o .shop
Lanza tu sitio de comercio electrónico con la señal adecuada. Estas extensiones indican inmediatamente a los visitantes que estás abierto a negocios en línea.
.co y TLD locales
.co es una alternativa corta y moderna a .com. Utilice dominios de nivel superior (TLD) específicos de cada país, como .us, para llegar claramente a un público local o nacional.
.me, .site o .online
Perfecto para tu marca personal. Úsalo para crear un portafolio, un sitio web de consultoría o una presencia online flexible.
Todo lo que necesitas sin coste adicional.
Ya aseguraste tu dominio. ¿Qué sigue?
Construye tu sitio web
Crea tu sitio web en minutos, no en días. Elige una plantilla diseñada por un diseñador o deja que nuestro creador de sitios web con IA cree tu sitio de alta conversión con una simple instrucción.
Consigue tu plan de hosting
Un dominio necesita un alojamiento rápido y seguro. Elige un plan de alojamiento web con un 99,9 % de disponibilidad y velocidad. Incluye un dominio gratuito durante un año con los planes anuales que cumplan los requisitos.
Obtenga un correo electrónico profesional
Build trust instantly with a domain-based email. All hosting plans include a business email account, or you can upgrade to Google Workspace.
Generar un logotipo personalizado
Completa la imagen de tu marca. Usa nuestro generador de logotipos con IA para crear un logotipo único que defina tu identidad profesional al instante.
