Online-Shop erstellen

Die Kunden von Hostinger Website-Baukasten können aus drei wichtigen Zahlungsgateways wählen - Stripe, PayPal und dLocal Go -, die über 20 Zahlungsmethoden aus über 100 Ländern unterstützen.

Die verfügbaren Zahlungsmethoden hängen von Ihrem Land, Ihrer Währung und Ihren Produkten ab. Was die Währung betrifft, so können Sie je nach Ihrem Zahlungs-Gateway nur eine einrichten. Bei den meisten können Sie in gängigen Währungen wie EUR, GBP, USD und CAD verkaufen.

Sie sollten sich über die verfügbaren Optionen informieren, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die unterstützten Währungen für Ihren Online-Shop zu erfahren.

Zusätzlich sollten Sie Faktoren wie Transaktionsgebühren, Zahlungsbearbeitungszeiten und rechtliche Anforderungen berücksichtigen. Wenn Sie die Regeln für E-Commerce-Zahlungen kennen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen den lokalen Gesetzen und Vorschriften entspricht.