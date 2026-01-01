Avec le créateur de sites internet de Hostinger, vous pouvez choisir parmi trois principales passerelles de paiement : Stripe, PayPal et dLocal Go. Elles prennent en charge plus de 20 moyens de paiement dans plus de 100 pays.

Les moyens de paiement disponibles dépendront de votre pays, de votre devise et de vos produits. Pour la devise, vous ne pouvez en configurer qu'une seule, en fonction de votre passerelle de paiement. La plupart vous permettent de vendre dans des devises populaires telles que l'euro, la livre, le dollar et le dollar canadien.

Veillez à rechercher les options disponibles avant de faire votre choix. Cet article répertorie toutes les devises prises en charge pour votre boutique en ligne.

N'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que les frais de transaction, les délais de traitement des paiements et les exigences légales. Connaître les règles de paiements e-commerce peut vous aider à respecter les lois et réglementations locales.