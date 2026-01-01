l'infrastructure

Efficacité maximale

La sécurité, la rapidité et la stabilité sont tout aussi importantes. Nous nous efforçons de maintenir une disponibilité de 99,99 % pour votre site web. Nos serveurs fonctionnent sous CloudLinux - le principal système d'exploitation des hébergeurs. Nous renouvelons régulièrement nos systèmes, protégeant les serveurs contre les attaques DDoS et améliorant leur vitesse grâce aux toutes dernières technologies LiteSpeed.

Les plans incluent :

Sauvegardes quotidiennes, CloudLinux, conteneurs LVE pour l'isolation des comptes, protection anti-DDoS en temps réel Wanguard sur les commutateurs, serveurs entièrement SSD.