Experimente o gerador de nomes de domínio com IA.

Use IA para gerar ideias criativas e memoráveis de nomes de domínio — e registre-as instantaneamente. Funciona para sites, blogs e empresas de qualquer porte.

Pontas

Gere as melhores sugestões de nomes de domínio em 4 etapas.

1. Encontre suas palavras-chave

Faça um brainstorming com as palavras que definem sua marca, nicho ou localização. Uma palavra-chave forte é o ingrediente secreto para um ótimo nome de domínio.

2. Use o gerador de IA para nomes de domínio.

3. Selecione e registre seu domínio instantaneamente

4. Lance sua ideia

Por que registrar seu domínio com a Hostinger?

Não apenas ajudamos você a encontrar um nome – nós preparamos você para o sucesso:

.com ainda é o rei

É o padrão reconhecido globalmente. Se disponível, proteja sempre o domínio .com para maximizar a confiança do cliente e minimizar a perda de tráfego.

.net e .io para tecnologia

Use .net se sua marca for baseada na web ("rede"). Enquanto isso, .io é extremamente popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.

.org para confiança

Amplamente associado a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite instantaneamente a sensação de ser uma fonte confiável e fidedigna.

.loja ou .comércio

Lance seu site de e-commerce com o sinal certo. Essas extensões informam imediatamente aos visitantes que você está aberto para negócios online.

.co e TLDs locais

.co é uma alternativa curta e moderna ao .com. Use TLDs específicos de cada país, como .us, para atingir um público local ou nacional com clareza.

.me, .site ou .online

Perfeito para branding pessoal. Use-os para criar um portfólio, um site de consultoria ou uma presença online flexível.

Tudo o que você precisa, sem custo adicional.

ideias de domínio impulsionadas por IA
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Domínio grátis (com planos de hospedagem anual)
Gerenciamento WHOIS gratuito
Proteção de privacidade de domínio
Registro rápido e confiável

Então, você garantiu seu nome de domínio. E agora?

Aqui estão os quatro passos essenciais para transformar seu nome em um negócio.
Crie seu site

Crie seu site em minutos, não em dias. Escolha um modelo criado por um designer ou deixe nossa IA construtora de sites criar seu site de alta conversão a partir de um simples comando.

Adquira seu plano de hospedagem

Um domínio precisa de um lar rápido e seguro. Escolha um plano de hospedagem web com 99,9% de tempo de atividade e velocidade. Um domínio grátis está incluído por um ano em planos anuais elegíveis.

Receba um e-mail profissional

Construa confiança instantaneamente com um e-mail baseado em domínio. Todos os planos de hospedagem incluem uma conta de e-mail comercial, ou você pode fazer upgrade para o Google Workspace.

Gere um logotipo personalizado

Complete a identidade visual da sua marca. Use nosso gerador de logotipos com IA para criar um logotipo exclusivo que defina sua identidade profissional imediatamente.

Experimente mais ferramentas gratuitas para domínios.

Pesquisa de nome de domínio

Use nossa ferramenta de busca de nomes de domínio para localizar rapidamente um domínio disponível. Assim que encontrar o ideal, garanta e registre-o imediatamente.

Verificar disponibilidade do domínio

Encontre extensões de domínio

Pesquise em todas as extensões (TLDs) para encontrar um domínio exclusivo que corresponda à visão do seu negócio.

Explore os TLDs

Consulta de domínio WHOIS

Encontre o proprietário, o registrador e os principais detalhes de registro de qualquer domínio de forma rápida e precisa.

Domínio de pesquisa

Descubra as informações essenciais sobre nomes de domínio.

Acesse nossos tutoriais para aprender tudo sobre nomes de domínio, estratégia e próximos passos.
Como escolher um nome de domínio que se destaque + o que evitar

Leia mais
Quanto custará um nome de domínio em 2026? + Posso obter um gratuitamente?

Leia mais
Comprei um domínio, e agora? 6 passos a seguir após a compra de um domínio.

Leia mais

Perguntas frequentes sobre o gerador de nomes de domínio

Leia as respostas às perguntas mais frequentes sobre como gerar um nome de domínio.

O que é um gerador de nomes de domínio?

Como usar o gerador de nomes de domínio?

Como criar um nome de domínio cativante?

Qual a diferença entre o gerador de nomes de sites da Hostinger e uma ferramenta básica de busca de nomes de domínio?

Posso registrar um nome de domínio depois de gerá-lo?

E se o nome de domínio já estiver registrado?

