Não apenas ajudamos você a encontrar um nome – nós preparamos você para o sucesso:

.com ainda é o rei É o padrão reconhecido globalmente. Se disponível, proteja sempre o domínio .com para maximizar a confiança do cliente e minimizar a perda de tráfego.

.net e .io para tecnologia Use .net se sua marca for baseada na web ("rede"). Enquanto isso, .io é extremamente popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.

.org para confiança Amplamente associado a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite instantaneamente a sensação de ser uma fonte confiável e fidedigna.

.loja ou .comércio Lance seu site de e-commerce com o sinal certo. Essas extensões informam imediatamente aos visitantes que você está aberto para negócios online.

.co e TLDs locais .co é uma alternativa curta e moderna ao .com. Use TLDs específicos de cada país, como .us, para atingir um público local ou nacional com clareza.