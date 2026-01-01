Experimente o gerador de nomes de domínio com IA.
Use IA para gerar ideias criativas e memoráveis de nomes de domínio — e registre-as instantaneamente. Funciona para sites, blogs e empresas de qualquer porte.
Gere as melhores sugestões de nomes de domínio em 4 etapas.
1. Encontre suas palavras-chave
2. Use o gerador de IA para nomes de domínio.
3. Selecione e registre seu domínio instantaneamente
4. Lance sua ideia
Por que registrar seu domínio com a Hostinger?
.com ainda é o rei
É o padrão reconhecido globalmente. Se disponível, proteja sempre o domínio .com para maximizar a confiança do cliente e minimizar a perda de tráfego.
.net e .io para tecnologia
Use .net se sua marca for baseada na web ("rede"). Enquanto isso, .io é extremamente popular entre startups modernas, serviços e desenvolvedores.
.org para confiança
Amplamente associado a organizações sem fins lucrativos, informação e comunidade. Transmite instantaneamente a sensação de ser uma fonte confiável e fidedigna.
.loja ou .comércio
Lance seu site de e-commerce com o sinal certo. Essas extensões informam imediatamente aos visitantes que você está aberto para negócios online.
.co e TLDs locais
.co é uma alternativa curta e moderna ao .com. Use TLDs específicos de cada país, como .us, para atingir um público local ou nacional com clareza.
.me, .site ou .online
Perfeito para branding pessoal. Use-os para criar um portfólio, um site de consultoria ou uma presença online flexível.
Tudo o que você precisa, sem custo adicional.
Então, você garantiu seu nome de domínio. E agora?
Crie seu site
Crie seu site em minutos, não em dias. Escolha um modelo criado por um designer ou deixe nossa IA construtora de sites criar seu site de alta conversão a partir de um simples comando.
Adquira seu plano de hospedagem
Um domínio precisa de um lar rápido e seguro. Escolha um plano de hospedagem web com 99,9% de tempo de atividade e velocidade. Um domínio grátis está incluído por um ano em planos anuais elegíveis.
Receba um e-mail profissional
Construa confiança instantaneamente com um e-mail baseado em domínio. Todos os planos de hospedagem incluem uma conta de e-mail comercial, ou você pode fazer upgrade para o Google Workspace.
Gere um logotipo personalizado
Complete a identidade visual da sua marca. Use nosso gerador de logotipos com IA para criar um logotipo exclusivo que defina sua identidade profissional imediatamente.
Experimente mais ferramentas gratuitas para domínios.
Pesquisa de nome de domínio
Use nossa ferramenta de busca de nomes de domínio para localizar rapidamente um domínio disponível. Assim que encontrar o ideal, garanta e registre-o imediatamente.Verificar disponibilidade do domínio
Encontre extensões de domínio
Pesquise em todas as extensões (TLDs) para encontrar um domínio exclusivo que corresponda à visão do seu negócio.Explore os TLDs
Consulta de domínio WHOIS
Encontre o proprietário, o registrador e os principais detalhes de registro de qualquer domínio de forma rápida e precisa.Domínio de pesquisa