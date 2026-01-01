Generatore di nomi di dominio AI gratuito
Utilizza il nostro generatore gratuito di nomi di dominio basato sull'intelligenza artificiale per trovare nomi unici per il tuo sito web o marchio e rivendica il tuo dominio perfetto in pochi secondi.
Genera i migliori suggerimenti per i nomi di dominio in 4 passaggi
1. Trova le tue parole chiave
2. Utilizzare il generatore di intelligenza artificiale per i nomi di dominio
3. Seleziona e proteggi il tuo dominio all'istante
4. Lancia la tua idea
Sii creativo con estensioni di nomi di dominio alternative
.com è ancora il re
È lo standard riconosciuto a livello globale. Se disponibile, proteggi sempre il dominio .com per massimizzare la fiducia dei clienti e ridurre al minimo la perdita di traffico.
.net e .io per la tecnologia
Utilizza .net se il tuo brand è basato sul web ("network"). .io, invece, è molto popolare tra startup, servizi e sviluppatori moderni.
.org per la fiducia
Ampiamente associato a organizzazioni non profit, informazione e comunità, trasmette immediatamente l'idea di una fonte affidabile e degna di fiducia.
.store o .shop
Lancia il tuo sito di e-commerce con il segnale giusto. Queste estensioni comunicano immediatamente ai visitatori che sei aperto al business online.
.co e TLD locali
.co è un'alternativa breve e moderna a .com. Utilizza domini di primo livello specifici per ogni paese, come .us, per rivolgerti in modo chiaro a un pubblico locale o nazionale.
.me, .site o .online
Perfetti per il personal branding. Utilizzali per creare un portfolio, un sito web per consulenti o una presenza online flessibile.
Tutto ciò di cui hai bisogno senza costi aggiuntivi.
Bene, hai ottenuto il tuo nome di dominio. Cosa succede ora?
Crea il tuo sito web
Crea il tuo sito web in pochi minuti, non in giorni. Scegli un modello creato da un designer o lascia che il nostro creatore di siti web basato su intelligenza artificiale crei il tuo sito ad alta conversione partendo da un semplice prompt.
Ottieni il tuo piano di hosting
Un dominio ha bisogno di una sede veloce e sicura. Scegli un piano di web hosting con uptime e velocità del 99,9%. Un dominio gratuito è incluso per un anno con i piani annuali idonei.
Ottieni un'email professionale
Crea fiducia all'istante con un'email basata sul dominio. Tutti i piani di hosting includono un account email aziendale, oppure puoi passare a Google Workspace.
Genera un logo personalizzato
Completa l'aspetto del tuo brand. Utilizza il nostro generatore di loghi basato sull'intelligenza artificiale per creare un logo unico che plasmi immediatamente la tua identità professionale.
