Minecraft server hosting

Trasformare il tuo gioco Minecraft in qualcosa di unico, con l'aggiunta di mod è facile con un server dedicato.

Il primo passo è installare un caricatore di mod come Fabric o Forge e assicurarti che la tua versione di Minecraft sia aggiornata (e aggiornarla se non lo è), cosa che puoi fare dalla tua dashboard.

Trova, scarica e installa le mod che desideri, controllando allo stesso tempo i loro requisiti di installazione. Quindi, crea semplicemente una nuova directory per le tue mod, carica i file con un'estensione JAR, cambia lo stato in "avvio" e riavvia Minecraft.

Per informazioni più dettagliate, consulta la nostraguida passo passo all'installazione delle mod di Minecraft.