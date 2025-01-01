Proteggi oggi stesso il tuo dominio personale

Il TLD migliore per un dominio personale è generalmente .com, poiché è il più riconosciuto e affidabile. Se l'estensione .com non è disponibile, .me è una buona alternativa per il personal branding, insieme a .net o al codice del tuo paese. Evita estensioni come .biz o .info per il personal branding, poiché sono meno affidabili e possono influire sui tassi di clic.