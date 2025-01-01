Nomi di dominio personali
Proteggi oggi stesso il tuo dominio personale
Cos'è un dominio personale?
Perché dovrei ottenere un dominio personale?
Ottieni un'email professionale
Smetti di usare quella vecchia email generica. Impostare un indirizzo email di dominio personale come contact@yourname.com è un piccolo passo, ma aumenta immediatamente la tua autorevolezza.
Proteggi la tua identità
Se aspetti, il tuo dominio personale potrebbe essere preso per sempre. Proteggerlo ora ti protegge dall'impersonificazione e garantisce che la tua reputazione online sia sotto il tuo controllo.
Controlla la tua immagine
Questo link è di tua proprietà esclusiva, non di una piattaforma o di un datore di lavoro. Sei tu a decidere come condividerlo e a quali contenuti indirizzare le persone.
Sii il primo risultato
Un dominio facile da ricordare è facile da condividere e digitare. Questo è un fattore fondamentale per migliorare la SEO, aiutando il tuo sito professionale a posizionarsi più in alto sui motori di ricerca.
Aumenta il valore del tuo marchio
Iniziare con un dominio professionale appare subito prezioso. Questo ti fa distinguere come un nome riconoscibile, non come un semplice link.
Consolida i tuoi canali
Utilizza il tuo dominio personale come punto di accesso a tutti i tuoi contenuti. Puoi usarlo come link nella biografia per organizzare i tuoi profili social, il portfolio e il curriculum.
Trova un'estensione che mostri la tua identità
Non preoccuparti se .com non è disponibile. Altre estensioni potenti possono definire chiaramente il tuo personal branding.
.com
.Me
.co
.progetto
.blog
Trasforma la tua passione in profitto
Costruisci il tuo marchio
Assumi il pieno controllo dell'aspetto del tuo sito web. Personalizza ogni dettaglio con il nostro intuitivo editor drag-and-drop e lancia il tuo sito su un dominio che rifletta il tuo brand.
Cresci con un marketing più intelligente
Sfrutta appieno il potenziale del tuo link nella biografia con integrazioni integrate per SEO, analisi, acquisizione di email e marketing.
Vendi qualsiasi cosa
Condividi prodotti fisici, download digitali, chiamate di coaching, affiliati, merchandising stampato su richiesta... Il tuo link nella biografia è progettato per convertire.