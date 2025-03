I server hosting WooCommerce gestiti sono ottimizzati per WordPress e WooCommerce. Ciò garantisce uptime elevati e tempi di caricamento rapidi per il tuo negozio online, anche durante i picchi di traffico.

Su Hostinger, un web host raccomandato da WordPress.org, riceverai anche aggiornamenti automatici sia per WordPress che per WooCommerce. Oltre a risolvere le vulnerabilità note, gli aggiornamenti di solito comportano miglioramenti delle prestazioni.

Inoltre, offriamo uno scanner di malware, backup automatici e uno scanner di vulnerabilità per la massima sicurezza del tuo negozio online.

Per quanto riguarda le funzionalità realizzate per WooCommerce e WordPress, offriamo object cache per uptime più rapidi, uno strumento di staging per testare le modifiche del sito web prima di pubblicarle e strumenti AI per un avvio più semplice.

Il nostro hosting WooCommerce parte da 2,99 €/mese al mese per un piano con spazio di archiviazione NVMe da 200 GB, un dominio gratuito e SSL illimitato gratuito.