Proteja su dominio personal hoy

Los dominios personales funcionan registrando el nombre que elijas a través de un registrador de dominios como Hostinger y pagando una cuota anual. Puedes usar tu dominio como dirección de tu sitio web personal, enlace en la biografía, correo electrónico personalizado o redirección a otro perfil en línea. Después de registrarlo, conecta tu dominio a un servicio de hosting, creador de sitios web o proveedor de correo electrónico. Esto te da control total sobre el contenido y la imagen de marca del sitio.

El mejor TLD para un dominio personal suele ser .com, ya que es el más reconocido y confiable. Si la extensión .com no está disponible, .me es una buena alternativa para la marca personal, junto con .net o el código de tu país. Evita extensiones como .biz o .info para la marca personal, ya que son menos confiables y pueden afectar la tasa de clics.

Un perfil en redes sociales es simplemente un espacio alquilado. Está limitado por las reglas de la plataforma y puede modificarse o eliminarse. Sin embargo, tu dominio personal es permanente y completamente tuyo. Puedes publicar tu contenido y cambiar de plataforma (Twitter, LinkedIn, TikTok) sin cambiar tu dirección principal. Es tu hogar permanente y central en línea.

Sí, ¡y esa es la principal ventaja! Tu dominio personal te da control total. Puedes configurar cuentas de correo electrónico personalizadas (como hola@tunombre.com) y usar el dominio simultáneamente para redirigir el enlace principal (tunombre.com) a tu portafolio o sitio web. Esto te ofrece máxima flexibilidad y profesionalismo.

¿Debo usar mi nombre completo, inicial del segundo nombre o un apodo en mi dominio personal?