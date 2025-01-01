Noms de domaine personnels
Sécurisez votre domaine personnel dès aujourd'hui
Qu'est-ce qu'un domaine personnel ?
Pourquoi devrais-je acquérir un nom de domaine personnel ?
Obtenez un e-mail professionnel
Stop using that old generic email. Setting up a personal domain email like contact@yourname.com is a small step, but it instantly boosts your authority.
Protégez votre identité
Si vous attendez, votre nom de domaine personnel risque d'être définitivement confisqué. Le sécuriser dès maintenant vous protège contre l'usurpation d'identité et vous permet de garder le contrôle de votre réputation en ligne.
Contrôlez votre image
Ce lien vous appartient exclusivement ; il n’est la propriété d’aucune plateforme ni d’aucun employeur. Vous décidez comment le partager et quel contenu rediriger vers les utilisateurs.
Soyez le premier résultat
Un nom de domaine facile à retenir est simple à partager et à saisir. C'est un facteur essentiel pour optimiser le référencement naturel et améliorer le positionnement de votre site professionnel dans les moteurs de recherche.
Augmentez la valeur de votre marque
Choisir un nom de domaine professionnel dès le départ est un gage de qualité. Cela vous permet de vous démarquer et d'affirmer votre notoriété, au lieu de vous contenter d'être un simple lien parmi d'autres.
Consolidez vos chaînes
Utilisez votre nom de domaine personnel comme point d'accès principal à tout votre contenu. Vous pouvez l'utiliser comme lien dans votre bio pour organiser vos profils sur les réseaux sociaux, votre portfolio et votre CV.
Trouvez une extension qui reflète votre identité.
Ne vous inquiétez pas si le .com n'est pas disponible. D'autres extensions performantes permettent de définir clairement votre marque personnelle.
.com
.moi
.co
.conception
.blog
Transformez votre passion en profit
Développez votre marque
Prenez le contrôle total de l'apparence de votre site web. Personnalisez chaque détail grâce à notre éditeur intuitif par glisser-déposer et lancez votre site sur un domaine qui reflète votre marque.
Développez-vous grâce à un marketing plus intelligent
Exploitez pleinement le potentiel de votre lien dans la bio grâce aux intégrations SEO, analytiques, de capture d'emails et marketing intégrées.
Vendez tout
Partagez des produits physiques, des téléchargements numériques, des séances de coaching, des programmes d'affiliation, des produits imprimés à la demande… Votre lien dans la bio est conçu pour convertir.