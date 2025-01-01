Noms de domaine personnels

Sécurisez votre domaine personnel dès aujourd'hui

Qu'est-ce qu'un domaine personnel ?

Un nom de domaine personnel est votre adresse unique sur Internet. C'est le seul lien qui vous appartient, remplaçant les anciennes adresses web génériques par un nom personnalisé. Vous pouvez l'utiliser pour votre site web personnel, votre portfolio, votre blog ou votre adresse e-mail professionnelle.
Qu'est-ce qu'un domaine personnel ?

Pourquoi devrais-je acquérir un nom de domaine personnel ?

Obtenez un e-mail professionnel

Stop using that old generic email. Setting up a personal domain email like contact@yourname.com is a small step, but it instantly boosts your authority.

Protégez votre identité

Si vous attendez, votre nom de domaine personnel risque d'être définitivement confisqué. Le sécuriser dès maintenant vous protège contre l'usurpation d'identité et vous permet de garder le contrôle de votre réputation en ligne.

Contrôlez votre image

Ce lien vous appartient exclusivement ; il n’est la propriété d’aucune plateforme ni d’aucun employeur. Vous décidez comment le partager et quel contenu rediriger vers les utilisateurs.

Soyez le premier résultat

Un nom de domaine facile à retenir est simple à partager et à saisir. C'est un facteur essentiel pour optimiser le référencement naturel et améliorer le positionnement de votre site professionnel dans les moteurs de recherche.

Augmentez la valeur de votre marque

Choisir un nom de domaine professionnel dès le départ est un gage de qualité. Cela vous permet de vous démarquer et d'affirmer votre notoriété, au lieu de vous contenter d'être un simple lien parmi d'autres.

Consolidez vos chaînes

Utilisez votre nom de domaine personnel comme point d'accès principal à tout votre contenu. Vous pouvez l'utiliser comme lien dans votre bio pour organiser vos profils sur les réseaux sociaux, votre portfolio et votre CV.

extensions de domaine personnel

Trouvez une extension qui reflète votre identité.

Ne vous inquiétez pas si le .com n'est pas disponible. D'autres extensions performantes permettent de définir clairement votre marque personnelle.

.com

Pour une confiance et une crédibilité universelles. Y faire figurer votre nom confère immédiatement une autorité à tout projet.

.moi

.co

.conception

.blog

Transformez votre passion en profit

Connectez votre audience à l'ensemble de votre présence en ligne grâce à un simple lien sur vos profils de réseaux sociaux. Développez vos réseaux sociaux, vendez facilement et faites croître votre marque.
Développez votre marque

Prenez le contrôle total de l'apparence de votre site web. Personnalisez chaque détail grâce à notre éditeur intuitif par glisser-déposer et lancez votre site sur un domaine qui reflète votre marque.

Développez-vous grâce à un marketing plus intelligent

Exploitez pleinement le potentiel de votre lien dans la bio grâce aux intégrations SEO, analytiques, de capture d'emails et marketing intégrées.

Vendez tout

Partagez des produits physiques, des téléchargements numériques, des séances de coaching, des programmes d'affiliation, des produits imprimés à la demande… Votre lien dans la bio est conçu pour convertir.

Redirection de domaine gratuite avec chaque domaine

Imaginez votre nom de domaine comme une porte magique qui envoie les visiteurs exactement où vous le souhaitez. La redirection de domaine redirige automatiquement les visiteurs de votre domaine personnalisé vers une autre URL. Pointez votre domaine directement vers le lien de votre bio ou toute autre destination.
Affirmez votre identité en ligne

Trouvez un nom de domaine personnalisé qui permettra à votre entreprise de se démarquer.

