Sécurisez votre domaine personnel dès aujourd'hui

Quelles sont les meilleures pratiques pour choisir mon nom de domaine personnel ?

Les domaines personnels fonctionnent en enregistrant le nom de votre choix auprès d'un registraire de domaines comme Hostinger et en payant une cotisation annuelle. Vous pouvez ensuite utiliser votre domaine comme adresse de votre site web personnel, lien dans votre bio, adresse e-mail personnalisée ou comme redirection vers un autre profil en ligne. Après l'enregistrement, connectez votre domaine à un service d'hébergement, un créateur de site web ou un fournisseur de messagerie. Vous bénéficiez ainsi d'un contrôle total sur le contenu et l'image de marque de votre site.

Le meilleur TLD pour un domaine personnel est généralement le .com, car c'est le plus reconnu et le plus fiable. Si l'extension .com n'est pas disponible, le .me est une bonne alternative pour le développement d'une marque personnelle, tout comme le .net ou le code de votre pays. Évitez les extensions comme .biz ou .info pour une marque personnelle, car elles sont moins fiables et peuvent impacter les taux de clics.

Quelle est la meilleure extension de domaine (TLD) pour un nom de domaine personnel ?

Hostinger simplifie la collecte d'emails, la vente de produits et le suivi des visiteurs de votre page grâce à des outils intégrés. De plus, si vous avez besoin de plus d'options, vous pouvez facilement transformer votre page de lien dans votre bio en un site web complet au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

Créez facilement une page de lien dans votre bio pour votre domaine personnel grâce à l'outil de création de sites web d'Hostinger. Voici comment faire :

En quoi un domaine personnel diffère-t-il d'un profil sur les réseaux sociaux ?