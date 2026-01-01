Website-Design

Es gibt verschiedene Arten von Webdesigns, und die beste Wahl hängt vom Zweck Ihrer Website ab. Hier sind zwei der beliebtesten Optionen:

Layout mit einer Seite: Wenn Ihr Unternehmen einen engen Fokus mit einer bestimmten gewünschten Aktion hat und Sie Ihre Botschaft prägnant vermitteln können, ist ein benutzerfreundliches Design mit einer Seite ideal.

Layout mit responsivem Design: Responsives Design stellt sicher, dass sich das Layout und der Inhalt Ihrer Website auf allen Bildschirmgrößen, von Desktop-PCs bis hin zu Mobilgeräten, reibungslos anpassen. Dies verbessert die Benutzererfahrung, sodass es unabhängig von der Art Ihrer Website unerlässlich ist, bei der Gestaltung einen Ansatz zu verfolgen, in dem Mobilgeräte an erster Stelle stehen. Jedes Website-Template von Hostinger ist automatisch für Mobilgeräte optimiert.

Entdecken Sie weitere Ideen für das Website-Layout, um eine effektive Website zu erstellen, die hervorsticht.