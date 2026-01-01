design de site web

Il existe plusieurs types de designs de sites web, et le choix idéal dépend de l'objectif de votre site. Voici deux des options les plus populaires :

Design à une seule page : Si votre activité a un objectif précis et que vous pouvez transmettre votre message de manière concise, un design à une seule page est l'idéal.

Design réactif : Le design réactif garantit que la mise en page et le contenu de votre site s'adaptent parfaitement à toutes les tailles d'écran, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles. Ce type de design améliore l'expérience utilisateur. Quel que soit le type de site web, une approche axée sur les mobiles est essentielle. Les templates de sites web Hostinger s'adaptent tous aux appareils mobiles.

Découvrez d'autres idées de designs pour créer un site efficace et unique !