design de site web

Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Tout dépend de vos préférences.

Avec les templates, une grande partie du travail de design est déjà réalisée. Vous pouvez lancer rapidement votre site web en remplaçant simplement le contenu par défaut par le vôtre.

Cependant, les thèmes populaires sont souvent utilisés par de nombreux autres sites web. À moins de personnaliser radicalement le design, il peut être difficile pour votre site de se démarquer de la concurrence.

L'IA s'inspire de vastes ensembles de données sur les principes du design pour créer des designs de sites web uniques et innovants. Cependant, pour générer un style et une mise en page uniques, il est essentiel que votre demande soit claire et suffisamment détaillée.