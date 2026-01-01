Bepaal eerst het doel van je website. Zal het een eenvoudige blog zijn? Of wil je een webshop bouwen?

Kies daarna hierboven een Hostinger Website Bouwer plan en volg deze stappen om je eigen website te ontwerpen:

Kies hoe je wilt ontwerpen: genereer een geheel nieuwe site met AI of kies een kant-en-klare template op basis van je niche. Gebruik onze drag-and-drop editor om nieuwe pagina's toe te voegen, achtergrondkleuren en lettertypen aan te passen, elementen te verplaatsen en meer. Genereer relevante inhoud voor je koppen, productbeschrijvingen, blogposts, alt-teksten voor afbeeldingen en metadata met behulp van onze AI-tools. Bekijk een voorbeeld van je site om te zien hoe deze er op verschillende apparaten uitziet. Als je tevreden bent met het resultaat, lanceer je je website.

Meer tips nodig? Lees deze uitgebreide handleiding over het ontwerpen van een website.