Eenvoudig een

Website ontwerpen

- met tot 85% korting

Je AI-gedreven oplossing voor webdesign

AI website ontwerp tools
Door experts gemaakte templates
Volledig aanpasbare ontwerpen
30-dagen-geld-terug-garantie
Website bouwer

De eenvoudigste manier om een ​​website te ontwerpen

Geen ontwerp- of codeervaardigheden vereist. Geen risico met een 30-dagen-geld-terug-garantie.
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio

Ontwerp een eigen website in 3 stappen

1. Kies hoe je wilt bouwen

1. Kies hoe je wilt bouwen

Het enige dat je nodig hebt is een idee. AI genereert een volledig functionele website met unieke inhoud en beelden. Je kunt ook voor een kant-en-klaar template kiezen en aanpassen.

2. Personaliseer je website

Drag-and-drop elementen waar je maar wilt, terwijl je alles uitgelijnd houdt met slimme rasterlijnen. Probeer verschillende kleuren, lettertypen, website-animaties en video-achtergronden.

3. Ga live

Tevreden over het resultaat? Lanceer je website – deze zal er op elk apparaat goed uitzien. Domein en hosting zijn al inbegrepen in de jaarplannen, plus marketingtools om je te helpen groeien.
1. Kies hoe je wilt bouwen

Creëer snel en eenvoudig je droomwebsite

Beschrijf je ideale website en onze AI-website ontwerper creëert de perfecte match. Pas het uiterlijk van je site verder aan met behulp van deze AI-tools.
Afbeelding Generator

Afbeelding Generator

Genereer de perfecte beelden die illustreren waar jouw merk voor staat.

AI Logo Maker

AI Logo Maker

Ontwerp een uniek logo als een professional, zonder dat je er een hoeft in te huren.

AI-sectie generator

AI-sectie generator

Maak eenvoudig belangrijke secties zoals kaarten, formulieren en getuigenissen.

AI Writer

AI Writer

Laat AI overtuigende teksten schrijven die bezoekers in klanten veranderen.

Bespaar tijd met kant-en-klare websiteontwerpen

Kies uit 150 door ontwerpers gemaakte website templates en pas elk element naar wens aan.
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Laat een website groeien die zakelijk succes garandeert.

Laat een website groeien die zakelijk succes garandeert.

Verkoop en beheer tot 600 producten met premium e-commerce functies.
Maak afspraken mogelijk en maak het eenvoudig voor klanten om je diensten te boeken.
Trek leads aan en converteer ze met behulp van AI SEO-tools en marketing integraties.
Indira Prieto Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper

Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.

Indira Prieto

Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper | indiraprietocreative.com

Val op met ingebouwde marketing en SEO

Maak, verstuur en volg e-mailcampagnes met Hostinger Reach

Beschrijf je idee en laat AI kant-en-klare marketingmails opstellen.

Maak, verstuur en volg e-mailcampagnes met Hostinger Reach

Marketingintegraties zonder gedoe

Haal het maximale uit je marketingstrategieën door Google Ads, Meta Pixel, Google Ads* en andere tools te integreren.
Marketingintegraties zonder gedoe

Ingebouwde SEO-tools

Optimaliseer je webshop voor zoekmachines met de ingebouwde SEO-tools en AI SEO-Assistent van Hostinger.
Marketingintegraties zonder gedoe

Zorg voor een soepelere klantervaring door direct contact via WhatsApp mogelijk te maken.

Zorg voor een soepelere klantervaring door direct contact via WhatsApp mogelijk te maken.
Ontvang Google Ads-tegoed door binnen 60 dagen een in aanmerking komende uitgave te doen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Ontvang 24/7 ondersteuning

Weet je niet zeker waar je bepaalde functies kunt vinden? Als je meer hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met ons Klantensuccesteam. Wij staan ​​24/7 voor je klaar.
Ontvang 24/7 ondersteuning

Alles-in-één oplossing voor websiteontwerp

Wees je eigen website ontwerper. Het is eenvoudiger dan je denkt met Hostinger AI Website Bouwer.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen

Website ontwerp FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het ontwerpen van een website.

Hoe kan ik mijn eigen website ontwerpen?

Moet ik een template of een AI-webontwerp generator gebruiken?

Hoeveel kost het om een ​​website te ontwerpen?

Wat zijn de meest populaire webdesigntypes? Welke moet ik kiezen voor mijn site?

Wat zijn de belangrijkste principes van goed webdesign?

Kan ik mijn website gratis ontwerpen?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.