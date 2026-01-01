Avis Hostinger

Le meilleur hébergeur web abordable et de qualité !

Je cherchais un hébergeur abordable, mais aussi de qualité. Après avoir comparé quelques avis, j'ai décidé de choisir hostinger. Et sans aucun regret. Tout s'est bien passé et surtout très rapidement. Très bon site web avec des explications très claires sur les paramètres et la migration d'un site web existant. La migration s'est parfaitement déroulée et la création d'un site web supplémentaire avec un nom de domaine (offre gratuite) a posé un problème de SSL, mais celui-ci a été résolu très rapidement et très bien par leur employé du service d'assistance professionnel et sympathique qui réfléchit avec vous ! Le service d'assistance est également disponible 24h/24 et 7j/7 et ils répondent très rapidement et sont absolument orientés vers le service, ce qui n'était jamais arrivé auparavant ! Pour moi, c'est fortement recommandé pour ceux qui cherchent un hébergeur abordable, de haute qualité et fiable !!