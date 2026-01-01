Avis Hostinger
Hostinger surpasse la plupart des concurrents
Service clientèle et temps de fonctionnement excellents
Du marketing à l'interface utilisateur pour la gestion de votre site, cela ressemble à un hébergeur premium.
Support en ligne 24h/24 et 7j/7
Mise en place en quelques secondes
Conçu pour la vitesse
Hostinger est noté excellent sur
J'adore Hostinger
J'adore Hostinger, que ce soit du point de vue de l'utilisateur final ou du point de vue de l'affilié. Ils ont un support incroyable, que ce soit le chat en direct, l'email ou le gestionnaire de compte. Je n'ai jamais eu de problèmes avec l'hébergement, et l'hébergement cloud est extrêmement RAPIDE ! Je le recommande toujours à mes clients. J'ai utilisé plusieurs hébergeurs, il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'hébergement dans tout ; tableau de contrôle, support, tarifs, performances, etc. Encore une fois, je suis amoureux d'hostinger !
Excellent achat et équipe d'assistance !
Excellent achat et équipe d'assistance ! J'ai acheté un abonnement et j'ai reçu un nom de domaine gratuit ainsi que beaucoup d'aide pour le mettre en place et le faire fonctionner ainsi que pour déplacer mon autre nom de domaine.
Plus de 4 mois et aucun problème.
Je suis sur un plan "d'hébergement mutualisé Premium". J'ai installé plusieurs sites web et tout fonctionne très bien jusqu'à présent. Le service clientèle est excellent aussi 👌 Continuez comme ça.
Hostinger est le meilleur
L'hébergement Hostinger est le meilleur hébergement auquel j'ai eu affaire en deux ans. Les serveurs sont réactifs et rapides et l'équipe d'assistance mérite le respect.
Service fantastique !
Je suis chez Hostinger depuis plusieurs années et j'ai toujours eu les meilleures performances en matière de services d'hébergement web. Un excellent service clientèle et des prix abordables. Fantastique !
L'équipe de support clients est formidable !
J'ai enregistré le mauvais nom de domaine et j'avais besoin de faire quelques changements. J'ai contacté l'équipe de support client et leur ai donné les informations nécessaires pour que mon site web soit modifié avec le bon nom de domaine. Agnė était la représentante du service clientèle. Une fois connectée, elle s'est occupée de tout en moins de 10 minutes. Rapide et efficace ! Je n'aurais pas pu demander un meilleur service.
Hébergement web de pointe
Le meilleur hébergeur web abordable et de qualité !
Je cherchais un hébergeur abordable, mais aussi de qualité. Après avoir comparé quelques avis, j'ai décidé de choisir hostinger. Et sans aucun regret. Tout s'est bien passé et surtout très rapidement. Très bon site web avec des explications très claires sur les paramètres et la migration d'un site web existant. La migration s'est parfaitement déroulée et la création d'un site web supplémentaire avec un nom de domaine (offre gratuite) a posé un problème de SSL, mais celui-ci a été résolu très rapidement et très bien par leur employé du service d'assistance professionnel et sympathique qui réfléchit avec vous ! Le service d'assistance est également disponible 24h/24 et 7j/7 et ils répondent très rapidement et sont absolument orientés vers le service, ce qui n'était jamais arrivé auparavant ! Pour moi, c'est fortement recommandé pour ceux qui cherchent un hébergeur abordable, de haute qualité et fiable !!
Agnė de Hostinger a résolu mon problème en...
Antoine de Hostinger a résolu mon problème en un instant ! J'ai acheté par erreur un hébergement mutualisé Premium, sous la première option Hébergement web. J'ai demandé à Antoine ce que je devais faire et il m'a immédiatement proposé un remboursement. J'ai donc opté pour l'hébergement pour WordPress avec le plan WordPress Starter. C'est super ! Merci pour votre aide !
Une assistance exceptionnelle
J'ai eu un problème avec l'enregistrement d'un nom de domaine gratuit de mon choix, et l'équipe a répondu rapidement, avec une touche d'attention et de sympathie. J'ai été tellement impressionné par leur engagement à satisfaire les utilisateurs que je vais déployer mon application web en production avec Hostinger, et je pourrais même m'associer avec vous.
Le meilleur support jamais vu !
J'ai essayé plusieurs hébergeurs au cours des 4 dernières années et je dois admettre qu'Hostinger est de loin le meilleur en termes de vitesse, de prix et surtout d'assistance. En tant que concepteur de sites web, il est important d'avoir une assistance rapide puisque j'héberge les sites web de mes clients chez Hostinger. Cela fait maintenant presque deux ans que je travaille avec eux et je ne pourrais pas être plus satisfait. Je le recommande vivement à tous ceux qui souhaitent créer une entreprise de conception de sites web ou simplement créer un site web pour eux-mêmes.
Plate-forme facile à utiliser, assistance conviviale, service d'hébergement peu coûteux.
Je cherchais un service d'hébergement fiable et bon marché. J'ai trouvé Hostinger. Après avoir lu des commentaires positifs, j'ai contacté leur support clients. Leur équipe de support a été très utile et a répondu rapidement à toutes mes questions et inquiétudes. De plus, je trouve leur interface utilisateur très conviviale, ce qui me permet de faire des choses par moi-même sans avoir besoin d'un représentant de l'équipe de support. Je le recommande vivement.
Hostinger est noté Superbe ! Sur
Hostinger - 100 % recommandé
Je travaille avec le plan d'hébergement Premium de Hostinger depuis un an et ils me fournissent tous les éléments dont j'ai besoin pour gérer mes sites web et mes bases de données avec des résultats optimaux. Installation en 1 clic, espace disque SSD illimité et installation facile des certificats SSL. De plus, ils offrent un service d'aide incroyable et rapide dans lequel leur objectif principal est de résoudre vos problèmes aussi précisément et rapidement que possible. Sans aucun doute, je recommande Hostinger en tant qu'hébergeur.
Un professionnel de la conception satisfait
Je suis un concepteur qui a besoin de services d'hébergement web fiables. Hostinger est tout simplement phénoménal en termes de qualité et de service à la clientèle. En outre, l'interface utilisateur est l'une des meilleures. Intuitive et facile à utiliser. Contrairement à d'autres gros requins qui ne pensent qu'à vous soutirer plus d'argent après la première année.
Témoignages
Au nom de mes entités, j'aimerais vous remercier, Hostinger, pour votre incroyable soutien, en particulier lors de la mise à niveau de notre Plan d'hébergement web mutualisé. J'attends avec impatience de recevoir une offre étonnante de Hostinger pour un plan d'hébergement cloud à la pointe de la technologie !
Merveilleuse expérience avec Hostinger pour l'instant
Merveilleuse expérience avec hostinger jusqu'à présent, et je ne suis que 3 mois dans mon voyage de 4 ans avec eux… Merveilleuse équipe de réussite 24h/24 et 7j/7... Hostinger dans le monde entier 😍
Le meilleur hébergeur qui...
Le meilleur hébergeur qui peut fournir le meilleur service et support d'hébergement web et beaucoup plus. J'apprécie personnellement votre service et je recommande à d'autres de prendre les services de hostinger.fr.
Support client remarquablement brillant
Support client excellent, allant au-delà de nos attentes ! Ils ont même envisagé de créditer mes achats de l'année précédente, quelque chose qu'aucun autre fournisseur d'hébergement n'aurait osé faire. Un grand bravo à ma représentante du support client, Neringa, pour avoir rendu cela possible. 10/5
