Dropshipping giver dig mulighed for at sælge produkter online uden at have lager. Når nogen afgiver en ordre i din butik, sendes den automatisk til en tredjepartsleverandør, der sender produktet direkte til din kunde.

Print on demand er en form for dropshipping, da det ikke kræver, at sælgeren har lager – leverandøren håndterer forsendelse og logistik.

Print on demand er perfekt til alle, der ønsker at sælge brugerdefinerede produkter og opbygge et unikt brand. Der er ingen grund til at bekymre sig om lager eller startomkostninger. Det er ideelt til influencere, kunstnere og virksomheder, der ønsker at sælge merchandise eller brugerdefinerede produkter online.