Hjemmeside med print-on-demand
Opret en butik og begynd at sælge brugerdefinerede produkter
Spring over lager- og forsendelseslogistik. Design, sælg og kør din merchandise-forretning fra et enkelt dashboard.
Hvorfor lancere din brugerdefinerede produktbutik med Hostinger
Start på få minutter
Opret en fuldt brandet merchandisebutik på få minutter med Hostinger AI Builder og Printful-integration.
Nul forudgående omkostninger
Betal kun, når du foretager et salg, og behold 100% af overskuddet. Vi opkræver ingen transaktionsgebyrer.
Sælg alt fra t-shirts til plakater
Vælg mellem hundredvis af premiumprodukter, hver med indbygget kvalitetskontrol, du kan stole på.
Håndfri opfyldelse
Printful printer, pakker og sender alle ordrer til hele verden. Du behøver aldrig at røre en kasse eller have dyrt lager.
Opret din print on demand-butik i 3 nemme trin
Byg din hjemmeside og opret forbindelse til Printful
Byg din hjemmeside med AI Builder, eller vælg en designerlavet e-handelsskabelon – ingen kodning nødvendig.
2. Opret dine produkter
Upload dit kunstværk, og vælg mellem mere end 400 premiumprodukter, herunder t-shirts, krus og telefoncovers. Tilpas detaljerne, indstil din pris, og begynd at sælge. Vil du teste det først? Bestil en prøve.
3. Begynd at sælge
Printful tager sig af trykning og forsendelse hver gang du foretager et salg, alt sammen i din butiks navn. Ingen lagerbeholdning, ingen forsendelsesproblemer og ingen ekstra gebyrer.
Find den perfekte hjemmesidebyggerplan til dig
Nethandel
Sælg op til 600 produkter
Planlæg og sælg tjenester
100+ betalingsmetoder
0 % transaktionsgebyrer
Print on demand
Lagerstyring
Produktanmeldelser
Opsætning af fragtregler
Anbefalede produkter
Business Hjemmesidebygger
111,99 krSPAR 74%
28,99 kr /md.
I en 48 måneders periode
+ måneder GRATIS
Din online succes starter her
Begynd at sælge online hurtigere med AI
Opbyg dit brand på få minutter med AI-værktøjer, der klarer det hårde arbejde for dig. Generer øjeblikkeligt en onlinebutik med høj konverteringsrate, optimer den med smarte SEO-forslag, og skab et unikt logo, der afspejler din virksomhed, alt sammen uden at løfte en finger.
Bliv bemærket med indbygget marketing og SEO
Sørg for, at din butik når ud til de rigtige kunder med marketingintegrationer, herunder Google Ads og Meta Pixel. Vores indbyggede SEO-værktøjer hjælper dig med at blive vist, hvor det tæller.
