Dropshipping låter dig sälja produkter online utan att ha något lager. När någon gör en beställning i din butik skickas den automatiskt till en tredjepartsleverantör som skickar produkten direkt till din kund.

Print on demand är en form av dropshipping, eftersom det inte kräver att säljaren har lager – leverantören hanterar frakt och logistik.

Print on demand är perfekt för alla som vill sälja specialanpassade produkter och bygga ett unikt varumärke. Det finns ingen anledning att oroa sig för lager eller initiala kostnader. Det är idealiskt för influencers, artister och företag som vill sälja merchandise eller specialanpassade produkter online.