Hvorfor skal jeg købe et .dk domæne?

Med næsten 6 millioner indbyggere og et BNP pr. indbygger på ca. 465.000 kr. er Danmark en af Europas mest undervurderede investeringsdestinationer.

Ved at bruge .dk-udvidelsen får du adgang til et voksende marked. Det signalerer til danskerne, at din hjemmeside leverer indhold på dansk eller tager imod betalinger i kroner, så de får mere lyst til at besøge siden.