왜 .us 도메인을 등록할까요?

간결하고 독특하며 기억하기 쉽습니다. 무엇보다 .us 도메인을 보면 누구나 웹사이트가 'Made in America'라는 걸 알아챌 수 있습니다. 애플파이 식품, 의류 브랜드, 기술 비즈니스 등 어떤 사업을 운영하든 .us 도메인을 등록하면 미국 기반 인터넷 사용자에게 더 매력적이게 보이게 할 수 있습니다.