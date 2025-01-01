بالطبع. في الماضي، كانت دومينات us. أكثر انتشارًا بين الوكالات الحكومية. ومع ذلك، يستخدمها الأفراد والكيانات التجارية من جميع أنحاء البلاد لمواقعهم الإلكترونية.

يعد تسجيل اسم الدومين us. خيارًا ممتازًا للترويج لعلامتك التجارية للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة. كما يمكنه إدراج نشاطك التجاري المحلي على موقع بالرمز us.، وهي خدمة مجانية تعمل كدليل للكيانات في المنطقة.