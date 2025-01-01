بادر بقيادة أعمالك نحو المستقبل باستخدام دومين .tech
E£ 2,849.00وفِّر 88%E£ 339.00 /السنة الأولى
دع اسمك يشعّ في قطاع التكنولوجيا.
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
احصل على دومين tech. مجاني مع اشتراك استضافة المواقع Premium لمدة 12 شهرًا.
لماذا تختار دومين المستوى الأعلى tech.؟
إن امتداد الدومين tech. مخصص لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا. إنه يمثل المكانة التقنية القوية لموقعك الإلكتروني سواء كانت لك علامة تجارية تقنية لها سمعة راسخة، أو فقط شركة تقنية ناشئة في بداية رحلتها المهنية.
يمثل الامتداد .tech الابتكار والتقدم والتغيير. وهو يضيف هدفا ما إلى موقعك الإلكتروني، مما يجعلك تظهر كعلامة تجارية جاهزة لبناء المستقبل.
أنشئ علامتك التجارية باستخدام دومين .tech
على الرغم من أن دومين المستوى الأعلى tech. محدد نسبيًا، إلا أنه يشير فقط أن موقعك الإلكتروني ينتمي إلى مجال التكنولوجيا. فهو لا يحدد إذا كنت تمثل نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت، أو مجتمعًا من المتحمسين للتكنولوجيا، أو مدونة تشارك الأخبار حول عالم التكنولوجيا.
وهذا يعني أن أسماء دومينات .tech يمكن أن تكون خيارًا رائعًا لأي شخص في قطاع التكنولوجيا. إنه خيار آمن ومهني يمكن أن يناسب مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية المتعلقة بالتكنولوجيا، كبيرها وصغيرها.
الأسئلة الشائعة حول دومين tech.
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول دومينات tech.