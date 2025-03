Miksi valita .info-domain?

.info-domainin ostaminen voi olla yksinkertainen päätös. Se on yksi ensimmäisistä .com-päätteelle julkaistuista vaihtoehdoista. .info on suosittu ylätason verkkotunnus, ja sillä on uskottavuutta.

.info on lyhenne englanninkielisestä sanasta "information" (tieto), joka voi viitata esimerkiksi palveluihin, portfolioon, yritykseen tai tapahtumaan. Ihmiset tietävät, mitä odottaa .info-päätteiseltä sivustolta. Se on lyhyt ja mieleenpainuva domainpääte, joka vahvistaa internetbrändiäsi.