Um domínio .info é um domínio genérico de topo (TLD) que significa informação. É uma das alternativas mais populares às extensões de domínio .com ou .net. Qualquer pessoa pode registar domínios .info para criar sites de informação para a sua audiência.

O TLD .info é usado predominantemente para fins comerciais para informar e inspirar a audiência. Assim, instituições como museus e bibliotecas escolhem frequentemente este domínio para os seus sites.

Torne as suas ideias em realidade com um domínio .info. É um domínio concebido para qualquer pessoa que queira promover as suas ideias e partilhar informações na internet.