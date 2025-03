O TLD que deve utilizar depende das suas necessidades.

Por exemplo, o URL .xyz não tem um país ou sector designado. Portanto, é excelente para um site multi-uso ou quando deseja reivindicar um nome de site exclusivo para uso pessoal. Também o recomendamos a proprietários de pequenas empresas com um orçamento limitado.

Por outro lado, o .com destina-se a utilização comercial - como um site de um negócio. A popularidade do domínio .com facilita a criação de autoridade e a conquista da confiança dos clientes. No entanto, um domínio .com é normalmente muito mais caro e tem uma disponibilidade limitada.