Não se preocupe se a sua primeira opção não estiver disponível. A melhor maneira de proceder é tentar nomes semelhantes ou procurar uma alternativa ao domínio .shop que sirva uma função semelhante como o .store ou o .business.

Pode também tentar dividir o nome do site ou usar uma abreviatura. No entanto, tenha cuidado para não tornar o seu nome de domínio demasiado complicado, uma vez que isso pode afetar negativamente o seu tráfego e as vendas online.