Non c'è molta differenza tra i nomi di dominio .shop e .store, tranne per il fatto che .shop potrebbe essere leggermente più apprezzatp dai clienti con sede nel Regno Unito, mentre .store potrebbe sembrare più attraente per gli acquirenti con sede negli Stati Uniti.

Tuttavia, entrambi hanno lo stesso scopo e possono essere utilizzati come soluzioni alternative nel caso in cui la scelta principale non sia disponibile.