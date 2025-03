Un nome di dominio .ca è un'opzione migliore per le aziende canadesi. Il dominio di primo livello .ca comunica ai potenziali acquirenti e ai motori di ricerca che il tuo sito web è di proprietà canadese, aiutandoti a raggiungere la comunità locale in modo efficace. Ha anche più domini disponibili rispetto a .com.

Nel frattempo, il dominio .com sarà ottimo se prevedi di puntare a un pubblico internazionale o non hai una presenza fisica in Canada, poiché questa estensione è riservata alle aziende e ai privati canadesi.

Servi il mercato canadese e internazionale? Hai la possibilità di registrare sia .com che .ca - se il dominio è disponibile - e puoi facilmente reindirizzare l'uno all'altro.