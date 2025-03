.app è un dominio di primo livello generico (gTLD) destinato a individui o aziende che desiderano creare un sito web per commercializzare le proprie app desktop o mobile. Faceva parte del programma New gTLD di ICANN, che ha introdotto nuovi TLD nel sistema dei nomi di dominio.

Google ha acquistato il dominio .app nel 2015, rendendolo il suo registro ufficiale.

La società ha inserito il TLD nell'elenco di precaricamento HSTS, rendendo HTTPS necessario per il caricamento di tutti i siti web .app sulla maggior parte dei browser. I registranti non devono eseguire la registrazione o la configurazione HSTS individuali, ma devono installare un certificato SSL per abilitare il protocollo.

Per questo motivo, .app è considerata un'estensione di dominio più sicura rispetto ad altri TLD.