Perché scegliere un dominio .dev?

Questi domini sono più sicuri di molti altri TLD. Ogni estensione .dev è inclusa nell'elenco di precaricamento HSTS, quindi i moderni browser web si connetteranno a un sito web .dev solo tramite HTTPS. Una funzione di sicurezza integrata per te e per i tuoi visitatori che non richiede alcuna configurazione individuale: il tuo sito ha solo bisogno di un certificato SSL, che includiamo gratuitamente nei nostri piani di hosting.

I TLD .dev possono anche essere un'opzione eccellente per le aziende al di fuori del mondo tecnologico. Che tu sia uno sviluppatore edile o un professionista dello sviluppo personale, un sito web .dev è un must per creare una presenza online nel tuo campo.