Perché scegliere l'estensione .me?

Dato che la maggior parte dei nomi di siti web .com brevi e facili da ricordare sono già stati presi, molti scelgono come alternativa i nomi di dominio .me.

Il TLD .me è il dominio perfetto per artisti, freelancer, blogger o chiunque sia interessato a creare siti web personali. Questo dominio funziona come altri domini quali .com e .net, e Google lo tratta come un gTLD, un aspetto positivo anche per la SEO.