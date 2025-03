¿Por qué escoger la extensión .me?

Como la mayoría de los nombres de sitios .com memorables y cortos ya no están disponibles, mucha gente opta por los dominios .me como otra alternativa.

La extensión de dominio .me se ejecuta de igual manera que .com y .net. Además, tu SEO no se verá afectado en absoluto, debido a que Google lo percibe como un gTLD.