Miksi valita .me-pääte?

Koska useimmat lyhyistä ja mieleenpainuvista .com-nimistä ovat jo varattuja, monet valitsevat vaihtoehtona .me-tunnuksen.

.me on täydellinen domain taiteilijoille, freelancereille, bloggareille ja kaikille muille henkilökohtaisen sivuston rakentamisesta kiinnostuneille! Tämä verkkotunnus toimii samalla tavalla kuin muutkin verkkotunnukset, kuten .com ja .net, ja Google katsoo sen gTLD-domainiksi, joten se on myös SEO-ystävällinen.