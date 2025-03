No debes preocuparte por la seguridad de los dominios .co. Es una de las extensiones disponibles más confiables, junto con .com y .org. Muchas empresas y nuevas empresas populares utilizan .co como dirección de su sitio, desde la plataforma de revisión de TI B2B GoodFirms.co hasta la aplicación de citas Hinge.co.

¿Quieres que tu dominio sea aún más seguro? Obtén tu nombre de dominio .co a través de Hostinger y benefíciate de la protección de privacidad de dominio gratuita.

Asegura aún más tu sitio comprando una extensión .co con nuestro plan de hosting web. Obtendrás un certificado SSL gratuito para proteger los datos del usuario y las comunicaciones en línea.