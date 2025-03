Cả .co và .com đều uy tín và phổ biến, đặc biệt dành cho giới kinh doanh. .com được sử dụng rộng rãi hơn, với 230 triệu tên miền đã đăng ký và ra đời lâu hơn .co. Mặc dù hầu hết người sử dụng Internet đều quen với .com nhưng việc tìm kiếm tên miền .com phù hợp rất khó khăn.

Với thị trường tên miền .com đã quá nhiều đăng ký, chọn tên miền .co để tạo tên miền đáng nhớ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tên miền .co còn có thể tạo các tên miền chơi chữ tuyệt vời ví dụ như dis.co và ta.co.