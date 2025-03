.at là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Áo. Tên miền này được quản lý bởi nic.at để đảm bảo nó được đăng ký độc nhất trên toàn thế giới.

Có nhiều lý do để giúp tên miền .at rất tốt dành cho doanh nghiệp của Áo. Phần đông khách hàng người Áo quen thuôc với tên miền .at và thích các công ty với tên miền này hơn.

Một ưu điểm lớn khác là tên miền .at sẽ xếp hạng tốt hơn trên kết quả tìm kiếm nội địa, giúp chiến lược marketing của bạn hiệu quả hơn nếu bạn nhắm đến khách hàng Áo.

Mặt khác, các thương hiệu có chữ "at" ở cuối có thể dùng tên miền này để tạo được một địa chỉ trang web đáng nhớ và độc đáo.