.at è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) dell'Austria. È amministrato da nic.at per garantire che sia registrato una sola volta in tutto il mondo.

Ci sono alcuni motivi per cui un nome di dominio at è ottimo per le aziende austriache. Il cliente medio austriaco ha familiarità con i domini .at ed è probabile che preferisca le aziende con questa estensione nel proprio indirizzo di dominio.

Un altro grande vantaggio è che i domini .at si classificano meglio nei risultati di ricerca locali, rendendo la tua strategia di marketing più efficiente se ti rivolgi a un pubblico austriaco.

D'altra parte, i brand che terminano con "at" possono utilizzare questa estensione per creare indirizzi di siti web memorabili e unici.