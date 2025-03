.io è il dominio di primo livello con codice paese (ccTLD) per il territorio britannico dell'Oceano Indiano. È diventato ampiamente utilizzato come dominio generico di primo livello (gTLD) nell'industria tecnologica perché I/O significa input/output. Proprio per questo motivo, Google non lo collega più a un paese specifico: ciò significa che un sito web .io può posizionarsi nei risultati di ricerca di qualsiasi parte del mondo proprio come un sito web .com.

Greenhouse.io, Opensea.io ed Etherscan.io sono solo alcuni esempi di imprese tecnologiche che usano questo popolare TLD.