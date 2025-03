.app là tên miền chung cao cấp nhất (gTLD) dành cho cá nhân hoặc công ty muốn tạo trang web để giới thiệu các ứng dụng di động và máy tính. Nó là một phần của chương trình tên miền chung cao cấp nhất mới của ICANN, đưa các tên miền cao cấp mới vào hệ thống tên miền.

Google mua tên miền .app vào năm 2015, đưa nó trở thành tên miền đăng ký chính thức.

Công ty đã đăng ký TLD trong danh sách tải trước HSTS, khiến cho việc sử dụng HTTPS trở thành điều bắt buộc đối với tất cả các trang web .app trên hầu hết các trình duyệt. Người đăng ký không cần tự đăng ký hoặc cấu hình cho HSTS, nhưng họ phải cài đặt chứng chỉ SSL để kích hoạt giao thức này.

Vì lý do này, .app được coi là tên miền an toàn hơn so với các TLD khác.