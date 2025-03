Tanto .co como .com son creíbles y populares, especialmente para las empresas. .com es más utilizado, con más de 230 millones de registros, y existe desde hace más tiempo que .co. Aunque la mayoría de los usuarios de Internet pueden estar más familiarizados con .com, encontrar un nombre de dominio adecuado con esta extensión es un desafío.

Con un mercado .com sobresaturado, elegir .co hace que sea más fácil obtener un dominio memorable más rápido. Los dominios .co también pueden ser excelentes hacks de dominios, como dis.co y ta.co.