No es ningún secreto que .com es, por mucho, la extensión más común en Internet. Sin embargo, esto no lo hace mejor que .online. Ambas extensiones son versátiles, confiables y vienen con protección de privacidad si están registradas con un registrador de dominios confiable.

En todo caso, pueden ser excelentes alternativas entre sí. Si se suponía que tu nombre de dominio preferido debía terminar en .com pero ya está en uso, intenta .online.