Ei ole mingi saladus, et .com on absoluutselt kõige levinum laiend Internetis. See ei tähenda aga, et see on parem kui .online. Mõlemad laiendid on mitmekülgsed, mainekad ja sisaldavad privaatsuskaitset, kui registreerid need maineka domeeni registripidaja juures.

Need võivad olla teineteisele suurepärased alternatiivid. Kui sinu eelistatud domeeninime lõpus pidi olema .com, ent see on juba võetud, proovi selle asemel .online lõppu.